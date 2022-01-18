شركة تنمية الريف المصري تحصل على شهادة الأيزو للمواصفات القياسية  

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حصول الشركة على شهادتي الجودة «أيزو 9001» الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمات، و«أيزو 27001» الخاصة بنظام حوكمة وأمن وسلامة المعلومات..

وتسلم اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، شهادتى الأيزو بمقر الشركة، من المهندس محمود حبيب العضو المنتدب لشركة "أو. إس. إس"، إحدى كبرى الكيانات المانحة لشهادات الأيزو فى مصر والشرق الأوسط، طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة، وحماية أمن وسلامة تداول المعلومات، في حضور عددٍ من رؤساء القطاعات ومديرى الإدارات والعاملين بالشركة.

اجتياز الشركة لعمليات التدقيق

جاء ذلك عقب اجتياز شركة تنمية الريف المصرى الجديد لعمليات التدقيق على أنظمة الإدارة بمختلف قطاعات الشركة، طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية لنظم إدارة الجودة أيزو 9001 لسنة 2015، وكذا النظم الخاصة بشهادة أيزو 27001 لسنة 2013 في كل ما يتعلق بأمن وجودة وحماية تداول المعلومات، وفق المعايير المعترف بها على الصعيد العالمي بشأن تقييم أمن وحوكمة بيئة تكنولوجيا المعلومات.

الخطوة تعكس إصرار الشركة على السير بقوة لتحقيق أهدافها

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، خلال مراسم تسلم التقييمات القياسية، على سعادته بحصول الشركة على شهادتى المطابقة مع مواصفات الجودة القياسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس إصرار إدارة الشركة على السير بقوة لتحقيق أهدافها فى جميع الاتجاهات والمجالات، ليس فقط التنموية، والتي تأتي من خلال أنشطتها الرئيسية، ولكن أيضاً الإدارية من خلال تنمية مهارات ورفع كفاءات كوادرها والعاملين بها، وهو ما يأتي فى ظل البحث دائماً عن وضع "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" ومجمل الخدمات التى تقدمها ومنظومة العمل بها، في المكانة التي تستحقها، والتي تليق بالمشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان" على كافة الأصعدة، وبالشكل الذى يلبى متطلبات وطموحات كلٍ من إدارة الشركة وعملائها من المنتفعين بأراضى المشروع.

وشدد اللواء عمرو عبد الوهاب على حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد، على اكتساب العاملين بها لمهارات احترافية متنوعة، بما يؤدى إلى تطوير قدرات القوى البشرية لدى الشركة، وحُسن استخدام مواردها المادية والطبيعية والبشرية، وبما يؤكد جهود تدقيق البيانات واتباع أسلوب إحصائى متطور يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وإتاحة نظم رقابة وتفتيش تساعد على التأكد من مدى تحقيق شروط الجودة، لتلبية رغبات العملاء والمنتفعين، وضمان أمن وسلامة المعلومات المتداولة بالشركة.

شهادتي الأيزو مسؤولية جديدة

كما أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن حصول الشركة على شهادتى الأيزو يمثل مسئولية جديدة تضاف إلى مسئولياتها تجاه عملائها، وما هو إلا خطوة أولى على هذا الطريق، طريق ضمان جودة الإدارة والخدمات المقدمة التي باتت تدعمها الشركة، مع استهداف كذلك المزيد من المواصفات القياسية المعتمدة في هذا المجال، والتي تتطلع الشركة إلى الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التطوير الإداري الذي تشهدها منظومة العمل بها وكافة قطاعاتها.