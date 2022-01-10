عضو «مستقبل وطن»: الريف المصري أفضل من الأوروبي

قال محمد مجدي بدران، عضو حزب مستقبل وطن، إن شباب من 156 دولة يشاركون في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وهذا أمر مشرف لمصر، ويدل على أنها دائمًا رائدة وأصبحت «قد الدنيا» بالفعل، وتستطيع استضافة حدث عالمي، واستيعاب الكل، بدليل أن شباب العالم كله يرى أن مصر ترسل رسالة سلام للعالم.

مبادرة حياة كريمة إنسانية من الدرجة الأولى

وأضاف «بدران»، في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، أنه شارك في عدد من الورش التحضيرية ومنها ورشة «حياة كريمة»، وهي مبادرة إنسانية من الدرجة الأولى، وتهتم بالمجتمع المصري ككل، وليس الريف فقط، لأن توفير الخدمات لأهالي الريف يخفف من الضغط على الخدمات التي تقدم للحضر، و«النهاردة الريف المصري أحسن من الريف الأوروبي».

وتابع عضو حزب مستقبل وطن، أن كل التدخلات التي تنفذها المبادرة هي أشياء مهمة، سواء في التعليم أو الصحة، أو البنية التحتية، وما يحدث فيها هو انبهار، معربًا عن أمنيته في أن يحذو العالم كله حذو مصر في هذه المبادرة.

انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وانطلقت اليوم فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في النسخة الرابعة التي تستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تعقد فعالياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، لحضور فعاليات الحفل الافتتاحي.