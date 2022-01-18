الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة في بور فؤاد وتنقذ صاحبتها

أنقذ رجال الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد سيدة مسنة من الاحتراق بعد أن نشب حريق في غرفة نومها بمساكن بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال حريق داخل وحدة سكنية في عمارة بجوار مدرسة الشهيد أحمد السقا بمدينة بورفؤاد.

السيطرة على حريق وحدة سكنية ببورفؤاد

وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وبصحبتهم سيارتين لإطفاء الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المساكن الأخرى المجاورة للشقة، كما وصل إلى مكان الحادث سيارتين إسعاف لاحتمالية وجود مصابين.

إنقاذ مسنة من الاحتراق داخل وحدتها السكنية

وتبين لرجال الإطفاء والحماية المدنية أن سيدة مسنة مصابة باختناق داخل المنزل، وجرى إخراجها من منزلها، وقام رجال الإسعاف والطوارئ بإسعافها في المكان.

ويجرى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق الذى تبين من الفحص المبدئى أنه بسبب ماس كهربائي.

يذكر أن منطقة عمر بن الخطاب بحى الزهور قد شهدت أمس حريقا بإحدى الشقق السكنية بعد أن قام شاب صاحب المنزل بإحراقه ونزل إلى الوحدة السكنية أسفل شقته من البلكونة واشعل سيجارة، وكأن شيئا لم يحدث، وكاد الحريق يصل إلى الأماكن المجاورة إلا أنه تمت السيطرة عليه وأسفر عن عدد من حالات الاختناق جرى إسعافها، وألقى القبض على الشاب والتحقيق معه وتبين من شهود الواقعة أنه يتناول مواد مخدرة وقام بتكسير محتويات الشقة من قبل وقطع شرايين يده.