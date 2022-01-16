العثور على جثة مسن طافية على مياه ميناء الصيد البحري في بورسعيد

عثر رجال الأمن داخل ميناء الصيد البحري ببورسعيد، اليوم الأحد، على جثة مسن مجهول الهوية متحللة، ويُحتمل غرقه داخل الميناء.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة تأمين محور قناة السويس، يفيد بالعثور على جثة متحللة لرجل مجهوله الهوية بادعاء غرق داخل ميناء الصيد، وعمره نحو 65 عاما.

محاولات لتحديد هوية المسن

ويقوم رجال البحث الجنائي بإدارة تأمين المجرى الملاحي بالبحث عن هوية المسن، وسؤال الصيادين إن كانوا يعرفونه، كما تم إخطار الموانئ المجاورة لمحافظة بورسعيد لاحتمال أن تكون الأمواج ألقت به إلى داخل ميناء الصيد البحري ببورسعيد.

وطفت الجثة فوق المياه وبين مراكب الصيد التي ترسو على رصيف الميناء بسبب توقف حركة الصيد البحري، ونتيجة تقلبات الطقس وارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وأمرت بنقل جثة المسن إلى مشرحة مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل تحت تصرفها، لحين استكمال التحقيقات والوقوف على أسباب الوفاة، وما إن كانت غرق أم توجد أسباب أخرى.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تساقط أمطار غزيرة على مدار اليوم، وطقسا متقلبا ورياحا نشطة، وانخفاضا في درجات الحرارة وصلت إلى 8 درجات مئوية، ما أثر على حركة الصيد والأسواق التجارية بالمحافظة.