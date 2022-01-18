المحكمة تستمع لأقوال الشهود في قضية حنين حسام فتاة التيك توك

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، للشهود في جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، على المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، وبعدها اختبأت داخل إحدى الشقق، بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية، ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

حنين حسام تصل مقر محاكمتها وسط حراسة أمنية مشددة

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، جرى اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات

يُشار إلى أنَّ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.