وصول حنين حسام لحضور محاكمتها بـ«الاتجار بالبشر» وسط حراسة أمنية مشددة

وصلت حنين حسام الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قبل قليل، وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة محاكمتها في قضية الاتجار في البشر، كما وصلت أسرتها إلى مقر المحاكمة، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

حنين حسام وقضية الاتجار بالبشر

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على فتاة التيك توك حنين حسام، في قضية الاتجار في البشر، وبعد صدور الحكم غيابي على حنين حسام اختبأت داخل إحدى الشقق السكنية، في منطقة بنها بمحافظة القليوبية.

وظهرت الفتاة في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية، أوضحت فيه حقيقة الاتهامات الموجهة إليها، وبعدها تمكنت مأمورية أمنية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بالقليوبية، من ضبطها أثناء اختبائها داخل الشقة، واقتيادها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة في ذات القضية، وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام فصدر غيابيا.

اتهامات حنين حسام

ووجّهت النيابة العامة لـ فتاة التيك توك حنين حسام عدة اتهامات، منها إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، باستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، بهدف الحصول من ورائهن على منافع مادية، استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال ووعدها لهن بإعطائهن مبالغ مالية.