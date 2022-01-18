إعادة محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام بتهمة الاتجار في البشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بعد قليل، إعادة محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

الحكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بحبس فتاة التيك توك حنين حسام، بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الاتجار بالبشر، وبعد صدور الحكم غيابيًا، اختبأت حنين حسام داخل إحدى الشقق السكنية، في منطقة بنها بمحافظة القليوبية.

ضبطت في إحدى الشقق

وظهرت الفتاة في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية، توضح فيه حقيقة الاتهامات الموجهة إليها، وبعدها تمكنت مأمورية أمنية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بالقليوبية، من ضبطها أثناء اختبائها داخل الشقة، كما تم اقتيادها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقتيادها للسجن وسط حراسة أمنية مشددة

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها بصحبة «مودة الأدهم»، المتهمة في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

ووجهت النيابة العامة لفتاة التيك توك، عدة تهم منها تهمة إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة، لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، بهدف الحصول من ورائهن على منافع مادية، استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال ووعدها لهن بإعطائهن مبالغ مالية.