حنين حسام باكية أمام المحكمة: بموت في اليوم 100 مرة

ظهرت حنين حسام باكية، خلال جلسة محاكمتها اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاتجار بالبشر، وقالت عقب إخراجها من القفص، «بقالى 17 شهر محرومة من أمي وأبويا، وبموت في اليوم 100 مرة»، قبل أن تؤجل جنايات القاهرة، محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر لجلسة 18 يناير.

تأجيل محاكمة حنين حسام

وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة جلسة محاكمة المتهمة حنين حسام، في قضية الإتجار بالبشر، لجلسة 18 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.

اتهامات ضد حنين حسام

أما عن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، فهى الاتجار في البشر بالتعامل مع أشخاص طبيعيين، وهن المجني عليهن الطفلتان «م. س»، «ح. و»، واللتان لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن، تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة، دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

محادثات مرئية

وأنشأت المتهمة حنين حسام مجموعة تسمي «لايكي الهرم»، ودعت الشباب على المجموعة عبر محادثات مرئية، وإنشاء علاقة صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذى اجتاح العالم بسبب وباء فيروس كورونا، بهدف الحصول على نفع مادي.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط حنين حسام، عقب هروبها بعد صدور حكم ضدها بالسجن 10 سنوات، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها، وتم اقتياد حنين حسام الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات إعادة محاكمتها بالقضية، وتم اقتيادها إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وإيداعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة بنفس القضية.