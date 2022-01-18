رئيس هيئة الاستثمار يتفقد تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد

تفقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الحرة العامة في بورسعيد، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة لرفع كفاءة البنية الأساسية بها، التي تشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي، في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل بالمناطق الحرة ورفع كفاءتها، كما تابع عبدالوهاب انتظام سير العمل بمركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمركز والاستماع لآراء المتعاملين معه.

تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة

وأشار عبدالوهاب إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار، على مواصلة الجهود التي بدأتها لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة، وفقا لأحدث المعايير المتبعة في إدارة المناطق الحرة، وضمان كفاءة تقديم الخدمات بها، فضلا عن إنشاء نظام متكامل لميكنة الإجراءات داخلها، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.

تيسير الخدمات للمستثمرين للحفاظ على معدلات الإنتاج

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة، وفقا للجداول الزمنية المحددة، المنتظر الانتهاء منها بنهاية فبراير المقبل، لافتا إلى حرص الهيئة على تيسير خدماتها للمستثمرين من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال أعمال التطوير.

تطوير المنطقة الحرة

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة أوجه الدعم مع المحافظة لتطوير المنطقة الحرة، والترويج للفرص الاستثمارية المهمة التي تتميز بها محافظة بورسعيد.

ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل بالمناطق الحرة ورفع كفاءتها، وتسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المستثمرين، وتوفير الأنظمة والإجراءات داخل المناطق الحرة، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.