الشاهدة الأولى تنفي معرفتها بحنين حسام: «بتفرج على فيديوهاتها فقط»

نفت الشاهدة الأولى في قضية حنين حسام فتاة التيك توك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، معرفتها بحنين حسام.

الشاهدة الأولى: حنين حسام لم تحرضني على دخول غرف مغلقة في تطبيق التيك توك

وأكّدت الشاهدة التي تبلغ من العمر 18 عامًا، أنَّ حنين حسام لم تحرضها على دخول غرف مغلقة في تطبيق التيك توك، وأنَّها كانت تشاهدها فقط خلال الفيديوهات التي تقدمها على التيك توك.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، على المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، وبعدها اختبأت داخل إحدى الشقق، بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية، ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكّن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

إجراءات قانونية ضد حينن حسام

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، جرى اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة هي الأخرى في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.