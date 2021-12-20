تأجيل محاكمة حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر لـ18 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر والتحريض على أعمال منافية للآداب، لجلسة 18 يناير المقبل، لطلبات الدفاع.

التأجيل بسبب طلبات الدفع

وصدَر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

اتهامات تواجهها حنين حسام

ونسبت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهما الطفلتين «م.س»، «ح.و» واللتين لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأنّ استخدمتهنّ بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.