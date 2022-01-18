إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس لمواجهة كورونا

أصدر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين، الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 وحتى يوم الثلاثاء 25/1/2022، والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.

يستثنى القائمون على الامتحانات والمراقبة والكنترول وشبكة المعلومات

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ويستثنى من هذا القرار كلا من، القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات، المراقبين، والقائمين على أعمال كنترول وخلافه، والعاملين بشبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

على عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبًا لطبيعة كل كلية

كما أوضح القرار أنَّه على عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبًا نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.