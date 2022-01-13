جامعة عين شمس تنتهي من تنفيذ كود الإتاحة في 4 كليات بالحرم

انتهت جامعة عين شمس، من تنفيذ كود الإتاحة لكافة كليات الحرم رقم «1»، للجامعة، اليوم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشــام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشـــراف الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية والأستاذ بكلية الهندسة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، أنّ الجامعة بدأت تنفيذ هذا المشروع بكليات «الآداب، الحقوق، العلوم، الحاسبات»، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم ومنحهم حقوقهم.

تجهيز دورات مياه آمنة الاستخدام لذوي الإعاقة

وأضاف في بيان له، أنه بعد الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة بحرم الجامعة رقم «1»، سيصبح بإمكان جميع أعضاء المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين الاستفادة من كافة التجهيزات التي تم إعدادها في هذا الصدد من خلال تسهيل الممرات في الطرق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدرات بجوار السلالم، وكذلك تجهيز دورات مياه آمنة الاستخدام لذوي الإعاقة وتحديد ارتفاع الأبواب في الأماكن المختلفة، وغيرها من التجهيزات الإنشائية التي تتوافق مع كود الاتاحة.

التجهيزات والأعمال تتم وفق معايير عالمية

و ثمّن «سعود»، جهود القائمين على مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة رنا الهلالي، الذي يقوم بالإشراف الكامل على كافة التجهيزات والأعمال التي تتم وفق معايير عالمية، لافتًا إلى أنّ الجامعة حرصت على دعم ورعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع الجامعي منذ عام 2013، تزامنًا مع اهتمام الجامعة بالترقي في التقييمات والتصنيفات العالمية والتي يعد كود الإتاحة عاملًا هامًا يوضع في الاعتبار خلال التقييم بتلك التصنيفات، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل الدؤوب لتطوير الخطط بشكل مستمر لتلائم أية ظروف طارئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنّ تعليم ودمج ذوي الإعاقة ينعكس على المجتمع ككل ويترك أثره المجتمعي على مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أنّ الجامعة بصدد الإعداد لبرنامج متخصص للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية يلائم قدراتهم في التحصيل.

وتواصل الجامعة تنفيذ خططها لتفعيل كود الإتاحة في كافة أرجاء حرم الجامعة والتي بدأ العمل به منذ عدة أشهر، وجاري استكمال التنفيذ في بقية الكليات.