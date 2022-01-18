«التموين» توضح مصير الذهب القديم وسعره بعد دمغة الليزر الجديدة

جدل واسع، منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المواطنين حول مصير الذهب القديم بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الذهب الجديد سيشهد دمغة بالليزر، مع وضع باركود لكل قطعة ذهبية لا يتكرر لقطعة أخرى.

مستشار وزير التموين يوضح مصير الذهب القديم

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن مصير الذهب القديم كما هو، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الذهب القديم على اعتبار أن الدمغة القديمة تعتبر من التراث.

وشدد مستشار وزير التموين، خلال بث مباشر عبر جريدة «الوطن»، على أن ما يتردد بشأن إلغاء الذهب القديم هي شائعات يتم ترويجها لا أساس لها من الصحة، قائلا: «الذهب سيظل ذهب ولن يحدث أي اختلاف في سعره أو نقص في قيمته المالية».

مميزات الذهب المدموغ بالليزر

ونوه الدكتور ناجي فرج، إلى أن مميزات الذهب الجديد المدموغ بالليزر، هي منع سرقته أو غشه، قائلا: «كل قطعة ذهبية سيكون لها باركود مدون عليها بيانات المستهلك وتاريخ التصنيع ونوع الجرام والوزن مما يصعب بيعها في حال سرقتها».

وأشار فرج إلى أنه ليس إجباريا على المواطن أن يتوجه لدمغ الذهب القديم الذي يمتلكه بالليزر: «هذا الأمر راجع لرغبة المواطن من عدمه وليس إجباريا، كما أن الأمر أيضا ليس إجباريا على تجار الذهب أو أصحاب الصاغات».

نفى الدكتور ناجي فرج، ما يتردد بشأن إلغاء الذهب القديم بعد عام من الآن: «مفيش حاجة اسمها إلغاء الذهب القديم لأنه سيظل ذهب ويحدد سعر الجرام به السعر العالمي للذهب».

فيما تدشن وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، معرض «نيبو للذهب» وذلك يوم 19 فبراير المقبل وحتى يوم 21 من الشهر نفسه، الذي سيشارك فيه تجار الذهب وصناعه والورش الحرفية.