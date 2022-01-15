وزير التموين يعلن تدشين معرض «نيبو للذهب».. والغرف التجارية: توطين للصناعة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تدشين معرض «نبيو للذهب» والذي سينعقد بالقاهرة في الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 تحت اسم «نبو 2022»، موضحًا أنَّ المعرض يعد بداية ومرحلة حقيقية جديدة للإعلان عن صناعة الذهب والحلي والمجوهرات، مضيفًا أنَّه سيجرى الإعلان قريبا عن إنشاء شركة لدعم صناعة الذهب

انعقاد معرض الذهب في فبراير المقبل

وأضاف المصيلحي، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في بمقر الوزارة، بحضور عدد من أعضاء الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية. أنَّه سيجرى عقد مؤتمر صحفي خلال معرض الذهب، موضحًا أنَّه سيجرى تكريم عدد من رواد صناعة الذهب في مصر، مشيرًا إلى أنَّ عدد شركات الذهب المشاركة يتراوح من 25 لـ30 شركة ذهب.

شركة لدعم صناعة الذهب تضم الورش العاملة في المجال

بدوره، أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ المعرض يأتي ضمن استراتيجية اتحاد الغرف التجارية لدعم وتشجيع كل القطاعات الاقتصادية الوطنية من صناعة وتجارة، مشيرًا إلى تكاتف جهود الغرف التجارية وكل الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات.

وأضاف أنَّ المعرض خطوة مهمة لتوطين صناعة الحلي والمشغولات الذهبية كما سيحقق انطلاقة هامة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مبينًا أنَّه من المقرر يناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بتنمية ودعم صناعة المشغولات الذهبية والمصوغات بما يتناسب مع المعايير الدولية علي هامش المعرض، الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، إذ سيستضيف المؤتمر خلال الجلسات النقاشية عددا من الخبراء الدوليين.

ونوه إلى أنَّه جرى وضع استراتيجية متكاملة مع جميع الأطراف العملية الإنتاجية لتلك الصناعة الهامة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المنتجات والمشغولات الذهبية المصرية علي القائمة الدولية للمنتجين الأكبر لتلك النوعية من المنتجات وتنمية صادراتها للأسواق الدولية نظرًا لأهمية تلك الصناعة ومردودها علي الميزان التجاري المصري وحجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.