بالأرقام.. تفاصيل توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية والإشهار الإلكتروني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 31 ألف طلب توفيق أوضاع للجمعيات الأهلية إلكترونيا، و28 ألف طلب توفيق أوضاع بمستندات كاملة، بالإضافة إلى أن هناك 35 ألف مستخدمي للمنظومة، بجانب 500 ألف رسالة رمز تحقق من يوم 15 سبتمبر 2021 حتى 11 يناير 2022.

وأضافت التضامن، وفق تقرير نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك 3 آلاف طلب إشهار أولى للجمعيات الأهلية على المنظومة الإلكترونية، مؤكدة أنه تم إصدار نحو 800 إشهار، وصدر له الرقم الموحد إلكترونيا، حيث يصبح لكل جمعية رقم الخاص بها.

نسب التسجيل الإلكتروني لتوفيق الأوضاع

- شمال سيناء 44%.

- الإسكندرية 52%.

- مرسى مطروح 45%.

- الإسماعيلية 43%.

- قنا 63%.

- كفر الشيخ 53%.

- جنوب سيناء 24%.

- بورسعيد 40%.

- السويس 78%.

- دمياط 64%.

- الفيوم 53%.

- البحر الأحمر 54%.

- البحيرة 61%.

- الغربية 40% .

- بنى سويف 53%.

- القاهرة 39%.

- الجيزة 38%.

- أسيوط 36 %.

- الشرقية 54%.

- الأقصر 50%.

- الدقهلية 48%.

- المنيا 53%.

- المنوفية 58%.

- سوهاج 33%.

- القليوبية 44%.

- أسوان 43%.

طلب مد مهلة توفيق لـ6 أشهر مقبلة

من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن الاجتماعي، تقدمت إلى مجلس الوزراء، بطلب مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة 6 أشهر مقبلة، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي، من توفيق أوضاعها.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن هناك نحو 52 ألف جمعية أهلية، و يتم توفير رقم موحد لكلا من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، عبارة عن 14 رقما، مؤكدا أنه كان قد تم تحديد الفترة من 12 يناير 2021، حتى 11 يناير 2022، لتوفيق أوضاع الجمعيات.