4 نزلاء في سجن أمريكي يتهمون الإدارة بإجراء «تجارب طبية» عليهم

أقدم 4 سجناء يقضون عقوبتهم في أحد سجون ولاية أركنساس الأمريكية، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة سجنهم والطبيب المحلي؛ لاتهامهم بإجراء تجارب طبية عليهم، حسبما أوردت صحيفة «غارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء.

اتهامات بإجراء تجارب طبية في السجن

وكشفت الصحيفة، أن السجناء اتهموا إدارة السجن بإعطائهم عقارًا يسمى «إنفرمكتين» المضاد للطفيليات، زاعمين أن إدارة السجن لم تخبرهم مسبقا عن محتويات العقار، حيث تم وصفه لهم وهم مصابون بفيروس كورونا، ولم يتم إعلامهم عن الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء.

آثار جانبية بعد تناول الدواء

وذكر نزلاء السجن الأربعة، في نص الدعوى التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في أركنساس نيابة عنهم، الأسبوع الماضي، أنهم يعانون من مشاكل في الرؤية، والإسهال وآلام في المعدة.

الدواء يشكل خطر على الحياة

وجاء في نص الدعوى: «المدعون تناولوا جرعات عالية بشكل لا يُصدق من دواء يتفق اختصاصيون طبيون ذوو مصداقية، وإدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أنه ليس علاجا فعالا ضد كوفيد-19، وأنه إذا تم إعطاؤه بجرعات كبيرة فهو أمر خطير على سلامة الإنسان».

وبحسب ما ذكرته «غارديان» فإن نحو 250 سجينا على الأقل تناولوا هذا العقار.

32% من العمال عاطلون عن العمل في أمريكا

وفي سياق آخر، أفادت غرفة التجارة الأمريكية، بأن 32% من العمال عاطلون عن العمل بسبب جائحة كورونا.

ووفق ما نقلته قناة «الحرة» الأمريكية اليوم الثلاثاء، فإن العاطلين عن العمل ما زالوا يبحثون عن وظائف أخرى.

ولفتت إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 14.7 %، مع فقدان 20.5 مليون وظيفة، جراء وباء فيروس كورونا الذي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي.