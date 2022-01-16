«وول ستريت»: زيادة إصابات «أوميكرون» يفاقم الضغوط على مستشفيات أمريكا

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير مساء اليوم، إنه لا تزال الحالات التي يتم الإبلاغ عن إصابتها بفيروس كورونا حديثًا في الولايات المتحدة قياسية، ما يضع مزيدًا من الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل مع انفجار حالات الإصابة بمتحور أوميكرون أحدث سلالات الفيروس.

وكان متحور أوميكرون جرى اكتشافه في نوفمبر قبل نهاية العام الماضي 2022 في جنوب أفريقيا، وبات الآن ينتشر بشكل متسارع في كثير من الدول بعد أن كان متحور دلتا مسيطرًا على الإصابات.

808 آلاف حالة إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد

ووفقًا للصحيفة، أظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن متوسط ​​الحالات المبلغ عنها حديثًا في سبعة أيام وصل إلى ما يقرب من 808000 منذ السبت الماضي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل الإصابات 800 ألف حالة خلال أسبوع واحد.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن متوسط ​​حالات دخول المستشفيات المؤكدة والمشتبه بإصابتها بالفيروس خلال أسبوع هو أيضا عند أعلى مستوى مسجل بحوالي 154 ألفًا و460 حالة، بما يتجاوز الأرقام المسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي.

ارتفاع حالات الإصابة في تكساس يرفع إجمالي المصابين لرقم قياسي

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن زيادة عدد حالات الإصابة خلال الأسبوع الأخير يعود إلى ارتفاع الحالات المبلغ عنها في ولاية تكساس. في الوقت نفسه، قال خبراء الصحة والبيانات إن الزيادة في الاختبارات المنزلية التي لم يكن يتم تسجيلها من قبل في كثير من الأحيان في تقارير بيانات الولاية أوضحت حجم الإصابات الفعلي.

وجاء الانتشار السريع لمتحور أوميكرون لأشخاص يظهرون في المستشفيات بمشاكل صحية أخرى قبل أن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا. ونصحت وزارة الصحة في نيويورك، التي نشرت بيانات حول هذا التأثير على مستوى الولاية، بعدم استبعاد مثل هذه العدوى سواء كانت عرضية أو غير ضارة، لأنه قد لا يكون من الواضح على الفور أن فيروس كورونا كان عاملاً مشدداً لبعض المرضى.

ارتفاع معدلات الوفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

وتظهر بيانات جونز هوبكنز أن متوسط ​​الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال آخر 7 أيام هو 1٫776 يوميًّا، وجعلت الاضطرابات الأخيرة في البيانات من الصعب تحديد الاتجاه في الوفيات، على الرغم من أن المتوسط ​​ارتفع بأكثر من 600 عما كانت عليه من قبل بسبب العطلات وتأخر الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت مقاطعة لوس أنجلوس إن أكثر من 28 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا منذ أن بدأ الوباء قبل عامين تقريبًا.