تحويل شحنات الغاز الطبيعي من أمريكا لأوروبا بسبب ارتفاع الأسعار

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا ملحوظا في السوق الأوروبية خلال الوقت الحالي خاصة مع اشتداد برد الشتاء والذي يزداد فيه الطلب على الغاز الطبيعي لاستخدامه بشكل كبير في التدفئة.

وأدت الارتفاعات الملحوظة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا إلى سحب وتحويل اتجاه العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

فارق كبير بين شحنات أوروبا وآسيا

أشار تقرير تم نشره على موقع world oil المختص في شؤون الطاقة وأسعار النفط والغاز العالمية، أن هناك العديد من الشحنات التي تم تغيير مسارها واتجاهها نحو السوق الأوروبية، فإنه حتى ظهر يوم الخميس الماضي، كانت هناك 41 شحنة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكية متجهة إلى أوروبا، مقارنة بـ 24 شحنة متوجهة إلى آسيا، وذلك وفقا لبيانات تتبع السفن.

وهذا الفارق بين أعداد الشحنات - 17 شحنة - يعد الأكبر حتى الآن هذا الشتاء، والذي جاء نتيجة أسعار الغاز المتقلبة في أوروبا، خاصة أن انخفاض مخزونات الغاز لم يجعل روسيا تقدم نفس الكميات التي كانت تقدم من قبل للسوق الأوروبية والتي كانت تعد المورد الرئيسي لها.

ووصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي القياسي إلى أعلى نقطة لها خلال ديسمبر الماضي، بما يصل إلى 24 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالأسعار الموجودة في آسيا.

خبير: توريد الغاز لأوربا أمر جيد لها

من جانبه، قال ديفيد سيدوسكي محلل صناعة الغاز الطبيعي المسال في نيويورك، إن الفجوة بين الطلب والمعروض تقلصت منذ ذلك الحين بشكل كبير، ولكن الأسعار الفورية المتقلبة في فصل الشتاء وأسعار الشحن جاءت لصالح السوق الأوروبي، متوقعا أن قارة آسيا لن تبدأ في سحب المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية من أوروبا حتى الربع الثاني من عام 2022.

وأضاف «سيدوسكي»، في تصريحات نشرت على الموقع، أن واردات الغاز الطبيعي المسال هي أمر جيد لأوروبا، حيث يمكن أن تستغرق شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى آسيا أكثر من شهر مقارنة بالرحلة التي تستغرق أسبوعين لمعظم الوجهات في أوروبا، وفقا لبيانات الشحن، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الناقلات إلى أوروبا.

ووفقا لشركة بيانات الشحن Fearnleys، فإن أسعار الناقل الفوري للغاز الطبيعي المسال غرب قناة السويس البالغة 42 ألف دولار يوميا، أقل بنسبة 79% من ذروة أسعار ديسمبر الماضي التي بلغت 200 ألف دولار، وأقل بنسبة 75% عن العام الماضي.