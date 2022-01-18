«حياة كريمة» تستأنف مشروعاتها بالإسكندرية فور انتهاء الاضطرابات الجوية

أكدت مؤسسة «حياة كريمة»، استكمال سير أعمالها ومشروعاتها التي تشهدها قرية أبو صير في محافظة الإسكندرية، بعد انتهاء حالة الاضطرابات الجوية التي شهدتها المحافظة بأكملها.

وأضافت مؤسسة «حياة كريمة»، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العمل حاليا داخل قرية «أبو صير»، يسير على قدم وساق في كل المشروعات التابعة للمبادرة.

مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية أبو صير بمحافظة الإسكندرية

تستعرض «الوطن»، أبرز مشروعات مؤسسة حياة كريمة وآخر مستجداتها في قرية أبو صير بمحافظة الإسكندرية، ونسب التنفيذ فيها، وهي كالتالي:

1- مد تدعيم شبكة مياه الشرب بقرية أبوصير.

2- إنشاء رافع مياه الشرب في الكيلو 38.5، حيث يهدف هذا الرافع إلى خدمة أكثر من 10 آلاف مواطن.

3- إنشاء مبنى جديد داخل مدرسة المأمون، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير فيما يتعلق بالمبنى القديم للمدرسة.

4- رفع كفاءة وحدة صحة أبو صير.

5- إنشاء جديد خاص بـ شبكة الصرف الصحي.

6- أعمال بناء في مجمع الخدمات الحكومية بقرية أبو صير.

7- هدم المبنى القديم مع إنشاء مبنى جديد بالكامل لمركز شباب أبو صير قبلي.

بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والتعليم

وفي سياق متصل، كانت مؤسسة حياة كريمة، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أمس، أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة «حياة كريمة»، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، للتكامل والتنسيق المشترك حول محور التعليم وبناء الإنسان.

ووقع على البرتوكول، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، مع حضور عدد من القيادات سواء من داخل الوزارة أو مؤسسة «حياة كريمة».