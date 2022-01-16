«حياة كريمة»: خفضنا الفقر 14%.. ورصفنا 188 ألف كم طرق

أبرزت مبادرة حياة كريمة، بعض إنجازاتها في القرى المستهدفة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

المبادرة الرئاسية خفضت معدلات الفقر بنحو 14% في بعض القرى، كما أتاحت الخدمات الأساسية بنسبة 33%، وحسّنت معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فقد أنشأت وطورت 127 مدرسة بواقع 2311 فصلا دراسيا، كما محت أمية 3000 مواطن، وبالنسبة للطرق فقد رصفت 188 ألف كم وشهدت تركيب نحو 9500 عمود إنارة.

الخدمات الطبية

وأطلقت المبادرة 175 قافلة طبية و43 قافلة بيطرية، وقدمت للمواطنين 9150 نظارة طبية، و3920 جراحة عيون، و1060 عملية جراحية أخرى، وأنشأت نحو 3 آلاف حضانة، و82 وحدة بيطرية و51 وحدة طبية و26 مركز شباب و9 وحدات اجتماعية.

بناء 120 ألف وحدة سكنية

المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، أنشأت 120 ألف وحدة سكنية ورفعت كفاءة 12 ألفًا أخرى، كما بنت 706 خزانات صرف صحي منزلي، و130 محطة معالجة و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه منزلية.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة والسكان، 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف المبكر على الأمراض السارية والأمراض غير السارية، بالقرى والمراكز بمحافظات الجمهورية.

وأكدت، أنّ هذه القوافل تأتي ضمن خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر2030، مشددةً على أنها حريصة على إطلاق القوافل الطبية في كل التخصصات الطبية لكي تنهض بحياة المواطنين.