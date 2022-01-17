مد وتدعيم شبكات المياه والصرف بقرى 7 مراكز في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أهمية سرعة الربط على شبكات المياه والصرف الصحي فور الانتهاء من وضع البنية الأساسية للقطاع الخدمي، الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً في ضوء التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس شركة المياه والصرف الصحي مع مع مهندسي المشروعات والقائمين على التنفيذ الذاتي بالشركة ومديري المناطق، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مد وتدعيم شبكات وخطوط الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى توحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي.

مد المرافق الأساسية بقرى ونجوع وعزب 7 مراكز

وقال رئيس الشركة، إن الأرض فتحت بطونها لمد المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وغيرها من الخدمات بقري ونجوع وعزب في 7 مراكز بمحافظة أسيوط، هي (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح)، بهدف تغيير وجه الحياة وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

جهود مكثفة لتحويل الحلم إلى واقع

ودعا «درة» إلى بذل كل الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي، والعمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال التنفيذية في مواعيدها المحددة، دون الإخلال بالجدول الزمني، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة المنتفعين.