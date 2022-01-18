«الصحة»: تعاملوا مع أمراض الجهاز التنفسي العلوي على أنها كورونا حتى يثبت العكس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أي شخص يصاب بمرض ما في الجهاز التنفسي العلوي عليه اتخاذ الحيطة، والتعامل مع الأمر على أنه إصابة بفيروس كورونا حتى يتبين العكس.

مصر لديها جرعات كافية من اللقاحات

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف تطعيم 39.4% من المواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية أكبر من 18 سنة، وهذا الرقم يشمل حوالي 60 مليون مواطن ومقيم، والدولة أوشكت على تطعيم نسبة 40% من المواطنين المستهدفين بالتلقيح بجرعات كاملة، موضحًا أن الدولة المصرية لديها ما يكفي من اللقاحات، وهناك أكثر من 130 مليون جرعة من اللقاح، المتاح منها حاليًا 68.5 مليون جرعة، وهذا يغطي تقريبًا أكثر من 80% كجرعة كاملة وجرعة تعزيزية ثالثة.

ماذا يفعل المصاب بأوميكرون؟

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بالنسبة للإصابة بمتحور أوميكرون فإن الإصابات التي رُصدت هي أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، ويجب على الإنسان أن يعزل نفسه في المنزل، ويأخذ الأدوية المرتبطة بالأعراض التي يعاني منها، أي أن الإنسان الذي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة يحصل على أدوية خافضة للحرارة، ومن يعاني من السعال يأخذ مهدئات للسعال، وفي حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة أو وجود مشكلة في التنفس يتوجه إلى إحدى عيادات الأمراض الصدرية، أو إحدى عيادات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو التابعة للمستشفيات الجامعية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 401308 من ضمنهم 334629 حالة تم شفاؤها، و 22179 حالة وفاة.