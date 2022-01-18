«الخارجية» تطمئن على المصريين المصابين في الحادث الإرهابي بالإمارات

اطمأن السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، على حالة المواطنين المصريين، وتابع موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما، إثر إبلاغ وزارة الخارجية الإماراتية، السفارة المصرية، بوجود اثنين من المواطنين المصريين، ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

متابعة الجالية المصرية في الإمارات

جاء ذلك في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، لأحوال الجالية المصرية في الإمارات، وعلى ضوء الحادث الإرهابي الذي حدث أمس.

السفير يلتقي المصابين غدا

وفي هذا الإطار، تواصل السفير شريف البديوي، مع المُصابيّن، للاطمئنان على حالتهما الصحية، وتقديم المساعدة اللازمة، إذ أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، وسيلتقي السفير بهما غدا 19 يناير الجاري.