مساعد وزير الخارجية: مصر خاضت معارك لاستضافة مركز إعادة إعمار أفريقيا

قالت السفيرة سها جنيدي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة التجمعات والمنظمات الأفريقية، اليوم، إن مصر دخلت في صراع مع عدة دولة لاستضافة مركز إعادة إعمار أفريقيا؛ لإنقاذ الدولة التي خرجت من النزاع، وهذه الدولة تعود للانزلاق إلى النزاعات مرة أخرى إذا لم يحدث بها تنمية وتوفرت لها حياة كريمة، مبينة أن مصر كانت الأحرص على استضافة هذا المركز؛ لأنها دولة بها بنية تحتية متطورة تساعدها على الوقوف بجانب مختلف الدول الأفريقية.

كواليس حصول مصر على استضافة المركز في أرضها

وأضافت «جنيدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن المرأة والأطفال وكبار السن هم الفئات الأكثر تضررا في الصراعات، ويعمل المركز على حمايتهم، ويتم إعداد الدراسات لتوفير الاحتياجات التنموية والاحتياجات الخاصة بتوفير المؤسسات، لافتة إلى أنه يجري وضع استراتيجية متكاملة لإعادة الإعمار.

مساعدات منتظرة من دول أفريقية ومؤسسات دولية

وأوضحت مساعد وزير الخارجية، أن المركز لديه أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، ويتم دعم الدول الإفريقية من خلال مؤسسات أخرى، ودول إفريقية قادرة على دعم الدول المختلفة، مبينة أن المركز يفعل العمل خلال أقل من شهر، وهو مولود متميز، ولديه ولاية عمل من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ومجلس السلم والأمن العالمي، موضحة أن المركز يعمل على المشاركة في استراتيجية 2063 لتنمية أفريقيا.