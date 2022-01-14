وزيرة البيئة: 3 لجان تعمل حاليا استعدادا لقمة المناخ.. وزير الخارجية رئيسا للمؤتمر

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، قائلة إنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اللجنة العليا والمجلس الوطني للتغيرات المناخية، كما توجد 3 لجان تعمل حاليا، وهي لجنة سياسية وفنية، وأخرى تنظيمية ولوجيستية، ولجنة خاصة بالمالية والرعاة، كما أن وزير الخارجية سامح شكري هو رئيس المؤتمر.

مصر تركز على ملف تمويل المناخ والتكيف

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنه من المهم استعداد مصر المبكر لقمة المناخ، نظرا للمشاركة الضخمة، ومن الضروري أن تكون أهداف المؤتمر واضحة، ومصر تركز على ملف تمويل المناخ والتكيف، وهي ملفات تهتم بها الدول النامية خاصة بالقارة الأفريقية التي تمثلها مصر.

وأوضحت أن رئيس قمة المناخ «cop 26» سيزور مصر غدا، لمراجعة مخرجات مؤتمر جلاسكو، «توجد خلية نحل تعمل سواء في الجزء التنظيمي واللوجستي أو الجزء الخاص بالميزانية الخاصة بالمؤتمر ومساهمات القطاع الخاص والمجتمع المدني».

ولفتت إلى أنه قبل انعقاد قمة المناخ بشهر تعقد الدولة المضيفة مؤتمرا تحضيريا للقمة، وينقسم لشقين، الشق الأول يتمثل في مشاورات على المستوى الوزاري غير الرسمي لمساعدة تقديم وجهات النظر، والشق الثاني خاص بالشباب.

عقدنا الاجتماع التحضيري لقمة المناخ قبل انطلاقها بـ 8 أشهر

وأوضحت أن جلسة تغير المناخ التي عُقدت في منتدى شباب العالم وورشة العمل التي عقدت مع الشباب تعتبران تمهيدًا للمؤتمر التحضيري لقمة المناخ الذي يركز على شباب العالم قبل قمة المناخ، لافتة إلى أنه من المنتظر عقد قمة المناخ في أكتوبر المقبل.

وأفادت بأن الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أعطت للعالم مجموعة من الرسائل، واستخلصت أشياء كثيرة، كما أن المسرحية التي أقيمت على خشبة مسرح شباب العالم التي أثبتت أن هناك بعض التجارب الناجحة خلال جائحة كورونا.