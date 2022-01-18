نصائح مجدي بدران لأصحاب الأمراض المزمنة والربو في موجة الطقس السيئ

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر تُعد أفضل وأحسن مكان في العالم من ناحية الطقس، رغم موجة الطقس الباردة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، فبعض الولايات بأمريكا درجة الحرارة هناك حاليا 19 تحت الصفر، وكندا درجة الحرارة بها 42 تحت الصفر، ورغم ذلك يمارسون حياتهم بشكل طبيعي: «بلاش الناس تقول عندنا الجو بارد مش هننزل النهاردة أو مش هنشتغل النهاردة، لازم نتعايش مع هذه الموجة، كمان البرد منعش».

أصحاب الأمراض المزمنة إذا أهملوا العلاج يصابون بنقص المناعة

ونصح «بدران»، خلال حواره على شاشة «التليفزيون المصري»، أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك مرضى الربو وفئة المسنين وصغار السن، بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، مؤكدًا أن أصحاب الأمراض المزمنة إذا أهملوا العلاج يصابون بنقص المناعة، وعليهم عدم الخروج في وقت العواصف الترابية أو في وقت انتشار الفيروسات التنفسية، كما شدد في الوقت ذاته على التدفئة الجيدة سواء داخل المنزل أو خارجه، وهذا لا يعني منع التهوية.

سوء التهوية يزيد من الإصابات الخاصة بالفيروسات التنفسية

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن سوء التهوية يزيد من الإصابات الخاصة بالفيروسات التنفسية، كما أن فيروس «أوميكرون» المنتشر حاليا في 150 دولة يُعد من الفيروسات التنفسية، إذ إن 50% من قارة أوروبا معرضة للإصابة بأوميكرون في ظرف 7 أو 8 أسابيع فقط، بسبب سوء التهوية، وقيام المواطنين هناك بالتدخين في الأماكن المغلقة، وهذا هو ما يقلل مناعة المواطنين، وزيادة نسبة الحساسية في أجسادهم.

التدخين يُؤثر بالسلب على السيدة الحامل والجنين

وتابع: «ممكن واحد يدخن ويضر كل اللي حواليه، الواحد ممكن يعتقد أن التدخين بيدفي، لا مش بيدفي، ده خطر، والأكثر خطورة منه هي الشيشة»، مؤكدًا أن التدخين يُؤثر بالسلب على السيدة الحامل والجنين، ويحرمهم من تجديد الهواء: «افتح الشباك والباب متخليش الدنيا مكمكمة، لو فتحنا الشبابيك تجدد الهواء يقلل من تركيز فيروسات كورونا في البيت، العالم كله فيه كورونا، الفيروسات موجودة في العالم كله، موجودة على الأسطح بس فيه مناعة جيدة مش عنده أعراض، وده بيبقى أخطر لأنه بينقل لناس عندها نقص مناعة فبتسبب مشاكل كثيرة».