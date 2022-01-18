«متحدث المالية»: نتعامل مع 56 ألف طلب إحلال عبر موقع الوزارة

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، اليوم، إن وزارة المالية خصصت 12 ألف سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين لتغير السيارات القديمة التي مر على تاريخ صنعها 20 عاما، بجديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مبينا أنه يتم التعامل مع 56 ألف طلب عبر موقع الوزارة على الإنترنت.

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مبادرة إحلال السيارات بدأت بتوجيهات السيسي

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مبادرة إحلال السيارات بدأت في يناير 2021، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينا أنه تم إتاحة المشاركة لموديلات 2002 لاستبدالها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمباردة 3 سنوات، ومستهدف إحلال 250 ألف سيارة، وشاركت العديد من شركات السيارات بها، ولكن بسبب أحداث جائحة فيروس كورونا المستجد، حدث نقص في مكونات السيارات على مستوى العالم.

عدد السيارات المستخدمة مناسب للظروف الراهنة

وأوضح المتحدث بِاسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن 12 ألف سيارة عدد قليل، ولكن مناسب بسبب نقص مكونات السيارات وظروف الشحن الدولي، لافتا إلى أن الاستهداف في الوقت الحالي يركز على توسعة قاعدة المشاركين في إحلال السيارات، وضخ أنواع جديدة من لتلبية احتياجات الأشخاص.