تسليم 600 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ضمن «إحلال السيارات»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إنّ عدد السيارات الجديدة التي خُصّصت ضمن مبادرة الإحلال وصل إلى 11300 سيارة جديدة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي.

وأضاف «عوض»، لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة تتوزع بين 10500 سيارة جديدة ملاكي، و800 سيارة تاكسي وميكروباص، مؤكدًا تسليم 10700 سيارة جديدة، بينما تتوالى عمليات تسليم 600 سيارة جديدة في الوقت الحالي.

لادا وبي وادي دي وشيفروليه الأكثر اختيارا

وأوضح أنّ السيارات الجديدة تتنوع بين ماركات 3270 لادا وبي واي دي، 1400 شيفروليه، 980 هيونداي، 3800 نيسان، 700 شيري، 350 كينج لونج، 200 زيمكس.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إنّ السيارات التي تم تخريدها بلغت نحو 11300 سيارة مقسمة الي 10300 ملاكي 1000 تاكسي وميكروباص، وتابع بأنّ قائمة السيارات الجديدة داخل المبادرة التي جاءت بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو 8 ماركات من السيارات المجهزة للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي- بنزين) تنتمي لماركات تجارية صينية وروسية، تجمع داخل مصر.

سعر السيارة يصل إلى 275 ألف جنيه

وتتراوح أسعار السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي داخل مبادرة الإحلال بين 147.600 ألف جنيه، وتصل إلى 275.500 ألف جنيه وأتاح البنك المركزي المصري تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة، من خلال 31 بنكا، بسعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع، لمدة 7 و10 سنوات.

وبدأت الحكومة المصرية مبادرة لحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما؛ لإحلال 250 ألف سيارة جديدة خلال 3 سنوات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى محافظة الإسكندرية إلى جانب محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بالإضافة إلى محافظتي البحر الأحمر.