«إحلال السيارات»: تخريد أكثر من 11 ألف سيارة ضمن المرحلة الأولى

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إنَّ عدد السيارات التي خُرِّدت فى المرحلة الأولى من المبادرة تبلغ 11300 سيارة، مقسمة لـ10300 ملاكي، و1000 تاكسي وميكروباص، وهي عدد السيارات التي انطبقت عليها الشروط، وجارٍ تسليم أصحابها السيارات الحديثة البديلة.

تخريد أكثر من 11 ألف سيارة في مبادرة إحلال السيارات

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، لـ«الوطن»، أنَّ من شروط إحلال السيارة أن تكون رخصة السير سارية، وأن تكون ضمن وحدات المرور التابعة للمرحلة الأولى وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد»، ولا يمكن لأحد أن يُغير مكان وحدة المرور للسيارة حتى يلحق بالمرحلة الأولى.

وأشار إلى أنَّ وزارة المالية، ممثلة لمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمت المبادرة بـ260 مليون جنيه حتى الآن.

شروط الاشتراك في مبادة إحلال السيارات

يُشار إلى أنَّ وزارة المالية، دشَّنت موقعًا لمبادرة إحلال السيارات للتقديم عليه، وأوضحت شروط الاشتراك في المبادرة، وهي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة، وإثبات القدرة المالية للسداد ببيان إجمالي الدخل الشهري سندات ملكية - وديعة.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن عقد إيجار- تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها، وتجديدها تكون تابعة للمحافظات المرحلة الأولى.

- صورة من طبعة من التأمينات الاجتماعية، موضحا بها أن المستفيد مؤمن عليه.

- صورة من الحالة الجنائية للمستفيد «فيش جنائي».