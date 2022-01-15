تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مبادرة إحلال السيارات.. «لادا» بالمركز الأول

صرح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بأن أكثر السيارات التي تم استبدالها بأخرى حديثة كانت العلامة التجارية «لادا»، و«بي واي دي» في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب، وجاءت في المركز الثالث «شيفروليه»، ثم احتلت العلامة التجاري الكوري «هيونداي» المرتبة الرابعة، تلتها العلامة اليابانية «نيسان»، وجاءت في المركز الأخير «شيري» بكل أنواعها.

وأكد «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها لمبادرة إحلال السيارات، ما زالت تستقبل الطلبات في محافظات المرحلة الأولى، خاصة بعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة لملاك السيارات المتقادمة موديلات 2002؛ للمشاركة وإحلال سياراتهم بأخرى جديدة موديل العام وتعمل بالغاز الطبيعي.

تسليم 12 ألف سيارة في مبادرة الإحلال

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن المبادرة نجحت في تسليم ما يقرب من 12 ألف سيارة «ملاكي وتاكسي وميكروباص»، في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، الجيزة، دمياط»، وهي محافظات المرحلة الأولى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن في منتصف 2021، عن مبادرة رئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، وهي التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، واستبدالها بأخرى حديثة من موديلات 2019 و2020 و2021 و2022 تعمل بالغاز الطبيعي.

مميزات مبادرة إحلال السيارات 2022

وشملت مميزات المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إمكانية تقسيط السيارة من مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات، كما تعد السيارة المقدمة المراد تخريدها، هي مقدم السيارة الجديدة، كما يمكن أن يتم تقسيط ثمنها أو الدفع كاش، والاستفادة من الحافز الأخضر، وهو دعم الدولة للمبادرة الذي يبدأ من 23 ألف جنيه للسيارات الملاكي، و28 ألف جنيه للتاكسي، و65 ألف جنيه للميكروباص.

كما تضمنت المبادرة، تقسيط السيارات، بفائدة 3% من قيمة المبلغ المتبقي.