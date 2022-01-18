السيسي يؤكد لـ«ولي عهد أبو ظبي» دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

الرئيس يعزي «بن زايد» في ضحايا الهجوم الإرهابي

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم تعازيه لأخيه الشيخ محمد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على الإمارات

وأعرب الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي التي استهدف أراضي الإمارات الشقيقة، مؤكدا دعم وتضامن مصر مع الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها، مشددا على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.