نقابة المعلمين تشكر السيسي على قراراته بتعيين مدرسين جدد

وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته للحكومة، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مؤكدا أن القرار يهيئ ضخ دماء جديدة في العملية التعليمية، ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي.

نقابة المعلمين

وثمن نقيب المعلمين في بيان له قبل قليل، قرار الرئيس، باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه، بما يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب.

وأكد الزناتي، أن القرارات الجديدة، في صالح العملية التعليمية، وحل جذري لنقص المدرسين، ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن ، لما له من تأثير كبير بين طلابه، موضحا أن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسي في تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة في التطوير.

قرارات الرئيس السيسي

وأضاف الزناتي، أننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابي، فى دعم القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن، فى ظل الجمهورية الجديدة، التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها.

وأكد أن المعلم محور النهوض بالعملية التعليمية مع طلابه من داخل الفصل، عن طريق تحفيزهم على مواصلة رحلتهم التعليمية بشكل يدفعهم إلى التقدم والنجاح، وهو ما يجعل تنمية المعلم تعود بالنفع على الطالب في المقام الأول.