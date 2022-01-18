«ميديا هاب»: تأجيل بداية تصوير مسلسل «لام شمسية» لشهر يونيو المقبل

أصدرت شركة «ميديا هاب»، بيانًا منذ قليل، أعربت فيه عن أنها تحرص دائمًا في كل إنتاجاتها المتنوعة على أن تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ، وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين، وقد نوهت الشركة من قبل إلى انتاج مسلسل «لام شمسية» تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني القادم.

إصابات متتالية بفيروس كورونا في أسرة برنامج «لام شمسية»

وأضافت الشركة ميديا هاب خلال البيان، أنه نظرًا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد «كوفيد19» في الأسابيع الأخيرة مما أدي الى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل «لام شمسية» لشهر يونيو القادم.

عرض المسلسل في الموسم الرمضاني بعد القام

وأوضحت الشركة، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم. وذلك سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.