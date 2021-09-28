الزراعة: الأعمال الفنية بمحطة بحر البقر تمت بأيدٍ مصرية في 24 شهرا فقط

هنأ الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشعب المصري بافتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر، مشيرا إلى أنها تشمل كل العمليات اللازمة لاستغلال مياه الصرف الزراعي وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة، بداية من تحويل جزء من مصرف بحر البقر، مرورا بالمياه أسفل قناة السويس، حتى الشرق والمحطة العملاقة.

24 شهر فقط لإتمام المهمة

وأوضح رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «كل هذه العمليات تمت في نحو 24 شهر بعمل جاد ودؤوب وعدد كبير من العمالة المصرية، وكل الأعمال الفنية التي تمت كانت بأيدي مصرية وتصميم استشاريين مصريين».

المحطة تكفي لـ700 فدان مستقبلا

وأضاف: «وزارة الزراعة عملت على استكشاف والحصول على أراض زراعية لاستخدام هذه المياه، وأجرينا دراسات حقلية واستكشافية للأرض وتحاليل التربة ووصلنا إلى أن هناك مساحة قدرها نصف مليون فدان جاهزة للزراعة ويتم التنسيق الآن مع الجهات التنمية لاستخدام طرق الري الحديثة وكميات المياه المتاحة ستكفي لزراعة نصف مليون فدان وفي المستقبل قد نصل إلى 700 ألف فدان».

الأولى إفريقيا في استخدام الصرف الزراعي

وأكد، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا زراعيا كبيرا في سيناء، حيث إن هناك 25 ألف فدان مزروعة على محطة المحسمة، كما تحرص على تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي على غرار ما يحدث في العالم: «مصر من أكثر الدول الأفريقية والعربية التي تستخدم منظومة الصرف المعالج في الإنتاج الزراعي».