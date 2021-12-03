وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الفنية لدورة سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

أجرت الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال الفنية المختلفة، للفنانين المشاركين الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، بالساحة الواقعة أمام فندق بسمة، وجاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

افتتاح الدورة 26 من سمبوزيوم الدولي

وتنوعت أشكال المنحوتات الفنية التي يشارك بها الفنانون في الدورة الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

وتشهد فعاليات الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت لهذا العام مشاركة 12 شخصًا من الفنانين المصريين والأجانب.

وبالنسبة للفنانين المصرين المشاركين هم: مروة مجدي، ميسون مصطفى ، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي، بينما تتضمن أسماء الفنانين الأجانب كل من: كاتي بوردين دوتو «البرازيل»، كريستوفر ماهون «إيرلندا»، سيلفان بات «بلجيكا» ألكسندر أرمين «روسيا».

كما يشارك بورش الشباب الفنانين: أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.

الأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار

ويعتبر سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، ويرجع تريح تأسيسيه إلى الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير.

ومن جهة أخرى، قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م²، يرافقهم السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وقيادات الوزارة والمحافظة، وذلك في إطار سعى المحافظة الجاد لنشر الوعى الثقافي والتنويري لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.