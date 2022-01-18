متطوعو التكيف المناخي: الدنمارك تسعى لتعزيز «التحول الأخضر» في مصر

اجتمع توماس كريستيانسن سفير المناخ الدنماركي، بالاشتراك مع مستشار وزير الخارجية لشؤون التغير المناخي بالدولة الأوروبية مع وفد من مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، وذلك بحضور «سفند أولينج» السفير الدنماركي لدى القاهرة.

مؤتمر الوفد الدنماركي

وأكد الدكتور مصطفى الشربيني رئيس المبادرة، أن مؤتمر الوفد الدنماركي الذي عقد بالشراكة مع الشباب المتطوع بالعمل المناخي، كان ملهمًا ومؤثرًا، خاصة أنهم يعملون على ملف مواجهة التحديات المناخية منذ فترة، لوضع حلول تواجه التغيرات المناخية في مصر.

وأضاف الشربيني خلال حديثه مع «الوطن»، أن دولة الدنمارك تمثل دورًا قائمًا على المعرفة في قضايا «التحول الأخضر»، الأمر الذي تصدر قائمة القضايا المطروحة لتعزيزه في مصر لإلهام الطموحات العالية، والحفاظ عليها، حيث تعمل الدنمارك على تكثيف جهودها، لتعزيز صادرات تقنيات المناخ الدنماركية وإزالة الكربون العالمي.

وأشار إلى أن الدولة خصصت 25 مليار «كرونة دنماركية» لصندوق التنمية الجديد، منها 14 مليار كرونة جرى تخصيصها لترويج الصادرات التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.

خطة دنماركية

وأكد حسام الدين محمود الأمين العام للمبادرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدنمارك تعمل فيها البلديات على تطوير خطط عمل مناخية طموحة تتماشى مع اتفاقية باريس، خاصة في تطوير خطط مناخية عملية مع التركيز على جميع القطاعات ضمن المنطقة الجغرافية للبلديات تحدد الخطط كيفية تحقيق البلديات لانبعاثات غازات الدفيئة الصفرية الصافية بحلول عام 2050 وتحديد أهداف فرعية طموحة للتخفيض على سبيل المثال 2030.

يشار إلى أن زيارة سفير المناخ توماس إنكر ومساعد وزير الخارجية الدنماركي إلى مصر تنتهي في 20 يناير الجاري، والتي تهدف إلى عرض الرؤى والخبرات الدنماركية في مجال مكافحة التغير المناخي والتنسيق مع الجانب المصري فيما يخص قمة مكافحة التغير المناخي COP27 التي تستضيفها مصر خلال العام الجاري في نوفمبر 2022.