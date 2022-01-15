«الأمم المتحدة»: معدلات التغيرات المناخية متسارعة وغير مسبوقة

قال الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للبيئة، إن التغيرات المناخية مستمرة في الحدوث على مدار السنوات الطويلة الماضية، لكن اللجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، وهي أعلى من نوعها على مستوى العالم، تتكون من خبراء عالميين وأصدرت تقاريرها التي تؤكد على أن الأنشطة البشرية هي التي أدت للتغيرات المناخية.

الأنشطة البشرية يمكنها التعامل مع هذه الظاهرة

وأضاف «بيومي»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن معدلات التغيرات المناخية متسارعة وغير مسبوقة، ولم تحدث في تاريخ كوكب الأرض، موضحًا أن الرئيس السيسي ذكر أن الإنسان هو من دمر ويمكنه الإصلاح، وبالتالي فإن الأنشطة البشرية يمكنها التعامل مع هذه الظاهرة.

وتابع مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للبيئة، أن مواجهة التغيرات المناخية تتم على مستوى العالم في مسارين متوازيين، الأول هو تقليل استخدام الوقود الأحفوري المسبب الرئيس للأزمة إذ يستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأردف أن المسار الثاني هو التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية مثل الأمطار والسيول والأعاصير والفيضانات: «لن يستطيع أحد منع الظواهر الجوية الحادة والكوارث البيئية المرتبطة بالمناخ ويجب الاستعداد للتعامل معها».

جلسة التغيرات المناخية من أنجح جلسات منتدى الشباب

وأفاد بأن جلسة التغيرات المناخية في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم كانت من أنجح الجلسات في المنتدى، موضحًا أن الشباب ورث تركة ثقيلة من الأجيال الماضية فيما يتعلق بهذا الملف.

وأكد على أن الأجيال السابقة لم تتعامل مع الموارد الطبيعية بطريقة سليمة، وهو ما يدفع ثمنه شباب هذا الجيل، موضحًا أن حلول مواجهة هذه المشكلة لن تكون تقليدية، وبالتالي فإن الشباب هم الأقدر على ابتكار هذه الحلول واستخدام تكنولوجيات لم تكن موجودة من قبل.

وتابع مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للبيئة، أن الطاقات المتجددة يحدث فيها تطورا كبيرا، والشباب هم من يقومون بالتطوير والابتكار، كما أن أكبر شركة لصناعة للسيارات الكهربائية يقودها شاب ويقوم بتطوير التكنولوجيا وينقل العالم نقلة كبيرة، مؤكدًا على أن المجال مفتوح للشباب للمشاركة والمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض خلال الفترة المقبلة.