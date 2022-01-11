مدبولي: التغيرات المناخية تهدد 325 مليون شخص بالفقر الشديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ التوقعات تشير إلى أنّ نحو 325 مليون شخص سيعانون من الفقر الشديد بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن 216 مليون شخص سيجبرون على هجرة داخلية بسبب التغيرات المناخية والتصحر والمشكلات التي قد تزيد حدّتها بسبب التغيرات المناخية.

مخاطر تغيّر المناخ

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ كلمته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، التي انطلقت في بداية فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ معدل الكوارث البيئية سيبدأ في التضاعف 3 مرات المرحلة المقبلة، من موجات حارة وجفاف وتلف في المحاصيل، وحرائق غابات وفيضانات وغيره.

الأطفال وأزمة المناخ

ولفت مدبولي، إلى أنّ الأطفال سيواجهون كوارث مناخية 3 أضعاف التي واجهها أجدادهم، وآلاف الأطفال دون سن الخامسة سيموتون بسبب الجهاز التنفسي وأمراضه بسبب تلوث الهواء.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ العالم بدأ التحرك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 1992، والاتفاقية الأهم كانت «باريس للمناخ» في 2015، كما بدأ وضع آلية لتنظيم الاتفاقيات، وأخذ قرارات تنفيذية، من خلال عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي عقدت في جلاسكو، وخرجت بمجموعة من القرارات المهمة.