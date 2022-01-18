رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لتحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، لتحديد موعد حتمي لتنظيم الانتخابات في البلاد.

وطلب صالح، خلال كلمته بجلسة لمجلس النواب، من لجنة خارطة الطريق، التشاور مع النائب العام والمفوضية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية، وتقديم تقرير لرئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية يناير الجاري.

إزالة المعوقات أمام إجراء الانتخابات

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية «وال»، دعا «صالح» إلى تضمين التقرير المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الماضي، وتحديد موعد حتمي لإجرائها.

ولم تجر الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا في 24 ديسمبر الماضي، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد تأجيل الاستحقاق إلى 24 يناير الجاري.

وشدد صالح في كلمته، على ضرورة التزام أعضاء المجلس بالحضور والمشاركة في جلساته، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين من الأعضاء، مؤكدا استمرار الجلسات دون الحاجة لدعوة للانعقاد مرة ثانية.

دعم إيطالي للمسار الانتخابي في ليبيا

وفي نفس السياق، التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسي الكوني، اليوم، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو غريمالدي، الذي حمل رسالة من طرف الدبلوماسية الإيطالية، تؤكد الدعم الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولا إلى تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واعتبر الكوني، أن الالتزام من طرف المجلس الرئاسي بالإسراع بالانتخابات أنتج مناخا من الحيوية الوطنية والحوار السياسي والاجتماعي الذي تبلور خلال هذه الفترة.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار هذا الزخم الخلاق الذي تولد عن تعلق الشعب بحقه لأول مرة في انتخاب رئيس للبلاد، وأن ذلك ما تحتاجه ليبيا.

وتناول اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية والمشاريع المشتركة الداعمة لجهود الإعمار في مناطق الجنوب الليبي.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي، أن بلاده تعطي أهمية خاصة لدعم المشاريع الزراعية في الجنوب، وحماية الحدود ودعم التنمية المكانية.