ذكرى وفاة وحيد سيف.. تعرف على سبب تسميته بـ «الغول»

يوافق اليوم 19 يناير، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير وحيد سيف، الذي رحل في عام 2013 عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر معاناته الطويلة مع المرض، وتخرج سيف في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وخلال دراسته بالكلية شارك بالفرقة التمثيلية بمسرح الجامعة، حتى سلك مشواره الفني الكبير، فمن أبرز أعماله الفنية، فيلم محامي خلع، ومسرحية شارع محمد علي، وفيلم سيد العاطفي، ومسلسل المال والبنون.

وبشأن إحياء ذكرى وفاته نستعرض لكم كيفية معاملة الفنان الراحل وحيد سيف للجمهور بالمسرح، من خلال لقائه التلفزيوني السابق على قناة «art»، حيث قال إنه ممثل ممارس للمهنة، علاوة على ذلك قبول الجماهير له، مشيرًا إلى أن التمثيل بوجه عام عبارة عن عملية إضاءة، «كل الممثلين الموجودين عبارة عن شعاع، وكل واحد وعطائه».

كيفية تعامله مع الجمهور الكئيب

أكد سيف على الاجتهاد في التمثيل وعدم اليأس، «في ممثل بييأس من الجمهور، يعني لو في ليلة مسرح والناس مش متفاعلة أوي، عشان كدا كنا ساعات نشوف من ورا الستاير عشان نشوف الناس شكلها إيه، ونحكم على المسرح من دخلة أول زميل في المسرحية»، مضيفًا أن هناك أياما بالمسرح لم يكن بها تفاعل على الإطلاق.

وأشار الفنان وحيد سيف خلال اللقاء التلفزيوني، إلى أسباب عدم تفاعل الجمهور بالمسرح، «ساعات نبص نلاقي فعلاً الناس مش عايزة تضحك، تحس إنهم جايين غلط وبتبقى ليلة مش مظبوطة، تحس إنهم جايين غصب عنهم».

سر تسميته بالغول

وأوضح سيف عن كيفية تعامله مع الجمهور في حالة عدم التفاعل، «أنا بقا متعود على الناس دي أوي؛ عشان كدا بيسموني الغول، كنت بطلع على المسرح ببقا مستفز جدًا، أكلمهم على طول وأقولهم اصحوا معايا ربنا يكرمكم، ولو قولت إفيه والناس مضحكتش عليه زي مانا متوقع، أقولهم إيه يا اخوانا انتوا إيه اللي جابكم؟».

وأكد أنه يعمل على روح إنعاش الجمهور، «في الصيف بقى الناس بتبقى جاية من على البحر وجاية تنام في المسرح، في مرة نزلت لواحد كان نايم قولت له قوم يا حبيبي قوم يا بابا إيه حكايتك، الصالة ساعتها هاجت، سموني غول عشان مش بحب حد ينام وميبقاش متفاعل وأنا على المسرح».