أحد منظمي حفل المسرح الروماني بأسوان: «التجهيز كان في 3 أيام فقط»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من العروض الفنية، على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، تمثل في أداء بعض الفنانين أغاني توضح جمال مدن الصعيد، والإشادة بمعدن مواطني الصعيد، ومن أشرها أغنية «على الصعيد الجواني»، للفنان محمد منير، وكان هناك تفاعل من قبل المشاركين بالحفل وحرصوا على الهتاف للرئيس السيسي لتحيته.

وبشأن هذا الأمر قالت كريمة بكار، مدير نيابة أسوان وأحد المشاركين في فعاليات الحفل على المسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة، «الوضع كان جميلا جدا وسعدنا بحضور وزيارة الرئيس السيسي وخاصةً لاستماعه لمشاكل أهل أسوان»، مشيرةً إلى أن التجهيز للحفل كان في خلال 3 أيام فقط، فالتنظيم كان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الأشخاص النشطاء من أهالي أسوان، واختيارهم كان من خلال الوزارة ورئاسة الجمهورية.

حديث الرئيس مع الناس ببساطة

وأضافت كريمة أن شعورها كان طيبا خلال الفعاليات ومساعدتها في تنظيم ذلك الحفل العظيم، معربةً أن من أبرز اللقطات كانت حديث الرئيس مع الناس ببساطة وحرصه على شد أزرهم، مستكملة حديثها عن جمال الحفل قائلة: «الحفل كان رائعا وشمل كل المواضيع في مشاهد جميلة، والاهتمام بالصعيد حاجة تسعد الجميع لأن الصعيد دائما كان مهمش ومهجور، النهارده أصبح هناك تطوير وحل لمشاكل شباب الصعيد واستصلاح 16 فدان وتوفير 1600 وظيفة زي ما الريس قال».

نصائح لشباب الصعيد

وأشارت إلى أنها تتمنى من الشباب الواعي بأن يستفيد من استصلاح الأراضي حسبما قال الرئيس، «الزراعة مش عيب، خلاص احنا شايفين ان بقا مفيش وظايف بس لازم نشتغل عشان ناكل مع عرق إيدينا»، مختتمة حديثها بأن كل الحاضرين كان في غاية امتنانهم، فالسعادة كانت غامرة على كل الحاضرين وغير الحاضرين أيضًا.

وافتتح الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء، عددًا من المشروعات السكنية في صعيد مصر عبر الفيديو كونفرنس، في مدينة غرب قنا ومدينة ناصر غرب أسيوط، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة وأيضًا المنيا الجديدة، وذلك ضمن فعاليات المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس خلال الأسبوع.