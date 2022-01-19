كشف تفاصيل فيديو بيع برسيم داخل المترو: «طالب بيهزر وعايز يتشهر»

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بعرض نبات البرسيم للبيع على الركاب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بعرض نبات «البرسيم» للبيع لجمهور الركاب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

المتهم طالب

على الفور أمكن تحديد هوية المذكور، وتبين أنه (طالب – مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بأنه القائم على تصوير المقطع المشار إليه داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد اللهو والشهرة والتربح من ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.