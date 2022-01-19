رئيس «مؤتمر تغير المناخ» يشيد بكلمة «السيسي» في منتدى شباب العالم

أعلن «ألك شارما»، رئيس مؤتمر تغير المناخ (COP26) عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، منهم رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والبيئة، لمناقشة ما تم التوصل إليه في قمة المناخ السابقة، وكيفية الوصول لعقد هذه القمة وتمويل فاعليات وتوصيات القمة مشددًا على وجوب تسليم 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية لمواجهة التغير المناخي.

دور مصر في مواجهة التغير المناخي

وأثنى «شارما»، خلال لقاء مع الإعلامية شروق الخطيب مراسلة برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر» على دور مصر في مواجهة التغير المناخي معتبرًا أن دور مصر بنّاء مشيدًا بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم أنّ البشر لديهم القدرة على تدمير الكوكب وأنه الوحيد أيضًا الذي يستطيع حمايته، واصفًا هذه الكلمات بالحكيمة جدًا مشددًا على أن هذا ما نحتاج إليه بشكل جماعي لضمان أنّ المجتمع العالمي يعمل على ذلك.

وأشار إلى أنه ناقش الخطط المصرية الطموحة استعدادًا لانعقاد قمة «كوب 27» مشددًا على أنّ قضية التغير المناخي أصبحت واحدة من أكثر القضايا التي يواجهها العالم لافتًا إلى أن هناك دول تأثرت بالتغير المناخي رغم أنها لم تكن السبب فيه، مؤكدًا ضرورة تقديم الدول المتقدمة الدعم للدول النامية ومضاعفة التمويل المخصص لمواجهة التغير المناخي.