وزير الري: تغير المناخ أهم القضايا التي يواجهها العالم

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه كجزء رئيسي من مؤتمر المناخ 2022 (COP27)، والمقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل، والمشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل.

المياه على رأس أجندة مؤتمر (COP27)

استعرض «عبد العاطي» موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي»، الذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27)، الذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل ممثلة عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر كأحد قرارات منتدى شباب العالم الرابع.

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دعم مصري للسنغال في الإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه

أشار وزير الري إلى أهمية المنتدى العالمي التاسع للمياه باعتباره فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مؤكدا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي خاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات، حيث تعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

ولفت الوزير إلى عضوية مصر في «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، وهو أحد المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيس للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، مشيرا لعقد جلسة نقاشية لأعضاء «لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ» برئاسة الرئيس المجرى يانوش آدير على هامش مؤتمر «كوكب بودابست للتنمية المستدامة»، والمنعقد في نهاية نوفمبر الماضي، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» و«الائتلاف الدولي للمياه والمناخ» و«تحالف التكيف مع المناخ» كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس 2023، وكذلك أهمية التعاون بين «مؤتمر كوكب بودابست» و«أسبوع القاهرة للمياه».

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كما استعرض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المُشكَّلة من مصر والسنغال للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدى العالمي للمياه، وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في مجال المياه.

التركيز على المياه وتغير المناخ

صرح «عبد العاطي» أنه من المقرر التركيز على ملف «المياه وتغير المناخ» خلال فعاليات المنتدى، والسعى لأن يعكس المنتدى القضايا والتحديات الإفريقية وإيجاد حلول مستدامة لها، وإمكانية تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه ويستمر إلى مؤتمر المناخ المقبل، واستكمال «حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية»، الذى بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة.

وأشار لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، ما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وزير الري: تغير المناخ أهم القضايا التي يواجهها العالم

ذكر وزير الري أن قضية تغير المناخ تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، مشيرا لحدوث العديد الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، إذ أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل، إذا لم يتم إتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي، ما يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.