منتدى شباب العالم في عيون رؤساء وزعماء الدول: «انبهار وإشادات ورسائل دعم»

شهد منتدى شباب العالم، في دورته الرابعة التي أقيمت خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أشاد جورج فيلا، رئيس مالطا، بالمنتدى؛ باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية، لا سيما في الوضع الحالي القاتم الذي تمر به الإنسانية، واصفًا المنتدى بأنه «مثال رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع».

رئيس جمهورية كولومبيايشيد بالمنتدى

كما أثنى إيفان دوك ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، على منتدى شباب العالم، قائلًا في رسالة وجهها للقادة: «ندعوكم من أجل العمل للدفاع عن الشباب، وحياة هذه الأجيال، ودون ذلك لن نبني الحاضر والمستقبل».

ووصف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، منتدى شباب العالم، بالفرصة الهائلة لتغذية الكثير من الأفكار، وخلق مستقبل أكثر أمنًا وصحة، مشدداً على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب؛ ليلعبوا دورا محوريًا في مجتمعاتهم.

مبعوث الأمم المتحدة: منتدى شباب العالم يسعى لنشر السلام

وأكدت جاياثما ويكراماناياكي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الشباب، أن منتدى شباب العالم يعمل على نشر السلام، والتناغم بين الشباب من مختلف الدول، موجهة الشكر لمصر على دعوتها للمشاركة، لافتة إلى أنَّ جزء كبير من مهمتها يقوم على جعل الأمم المتحدة أكثر قربًا للشباب والعكس.

وقال رئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، إن منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمية؛ لأنه يمنح الشباب مسارًا مهمًا للمشاركة، فهم يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة، وينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل، وندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا، وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية.

وأعلن قاسم ماجاليو، رئيس وزراء تنزانيا، دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة مستدامة للاستماع إلى جميع الرؤى، ولينخرط الشباب في السياسات وجعل عالمنا أفضل، مشيرا إلى أن النسخ الثلاث الماضية من منتدى شباب العالم تطرقت إلى القضايا التي تهم العالم، وكيفية إشراك الشباب في مواجهته.

وأوضح ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات، أن المنتدى فرصة ذهبية استثنائية للحوار.

وأضاف: «زيارة شرم الشيخ لحظة خاصة بالنسبة لي، أدعوها مدينة السلام، وزرتها في عدة مناسبات، ودائما كانت تلعب دورا فاعلا لدفع عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين».

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم جمع صنّاع القرار من الكبار مع الشباب، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة للفهم، مؤكدا أن فيروس كورونا كان له عواقب مالية واقتصادية وثقافية ونتائج تكنولوجية وإنسانية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة تهنئ السيسي

ومن جانبها، هنأت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مصر، على انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وقالت «فور»، خلال كلمة مُسجلة تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي لليونيسف: «نيابة عن اليونيسف، أهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021».

كما أعربت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية، عن تقديرها للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، قائلة: «نحن هنا في منتدى شباب العالم لنزرع الأمل مجددًا.. الأمل شيء أساسي لمواجهة كل التحديات».

وأضافت: «سعيدة للتواجد بين أهلنا ووطنا الثاني مصر، ونتفق أننا نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر؛ فهي بالنسبة لنا جميعًا القلب»، واستشهدت بمقولة مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية».

سفير الولايات المتحدة الأمريكية يشكر السيسي

ومن جانبه، شكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعوته للمشاركة في الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان إنذار للإنسانية وأمل جديد، مضيفا: «حضرت النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم في 2019، وأعجبني كثيرًا حماس الشباب الذين التقيتهم في ذلك الوقت، وأنا سعيد أننا اجتمعنا سويا في النسخة الرابعة».

وأوضح فورجين بانج، نائب رئيس رابطة الشباب الصيني، أن مصر دولة عزيزة ومُهمة بالنسبة لبلاده، مؤكّدًا أن منتدى الشباب لعب دورًا محوريًّا في تبادل الخبرات المتعلقة بتنمية الشباب من خلال توافق وإجماع عالمي كأولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية التي تعتمد على جهود الشباب.