صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في أسوان

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، تعيين 627 شابًا في شركات القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين الراغبين في العمل 1144 شابًا بينهم 7 من «قادرون باختلاف»، فضلاً عن إسقاط 696 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

ووفقًا لبيان صحفي، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنّ الجهود تأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديريات للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب، بالتنسيق مع أصحاب الأعمال وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة.

صرف 119 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ49 عاملًا

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية في أسوان بشأن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى صرف 119 ألف جنيه، رعاية اجتماعية، لـ49 عاملًا غير منتظم، و79 ألفاً و788 جنيهًا رعاية صحية لـ57 عاملاً، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ4289 عاملاً بإجمالي 2 مليون و144 ألفاً و500 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 2 مليون و343 ألفاً و288 جنيهًا لـ4395 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح التقرير أنّ المديرية شنت حملات في مجال التفتيش العمالي للمرور على 415 منشأة، وبحث 5 شكاوى عمالية، وعقد ندوتي توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد فتشت على 61 منشأة، وإعادة التفتيش على 61 منشأة أخرى.

المديرية تتلقى 15 شكوى عمالية

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية تم تسوية شكوتين منها وديًا، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، وتبقت 5 شكاوى منها قيد البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 356 شهادة قياس مستوى مهارة، وأصدرت 397 رخصة مزاولة مهنة لـ 397 عاملًا.