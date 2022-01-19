قفزة في عدد المصابين بفيروس كورونا بألمانيا: 112 ألف حالة خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، 112323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 8 ملايين و186850، وبحسب البيانات الصادرة عن التقارير الإعلامية جرى تسجيل 239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي إلى 116081 وفاة.

ووفقا لبيانات أصدرتها السلطات الصحية بألمانيا، فى وقت مبكر اليوم الأربعاء، تم تسجيل 112 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضاف المعهد أن معدل الإصابات الأسبوعي بلغ 584.4 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام.

تشديد الإجراءات فى ألمانيا

تجدرالإشارة إلى أن ألمانيا شددت القيود للحد من انتشار العدوى، فحصرت إرتياد المطاعم على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات معززة أو الذين أجروا اختبارات، بالإضافة إلى التطعيم الكامل أو التعافي، كذلك لا تزال القيود على التجمعات سارية، إذ يحظر أن يتجاوز عدد الأشخاص خلال المناسبات الخاصة العشرة، أو أسرتين فقط في حال وجود شخص غير ملقح.

وبموجب تلك القواعد التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية فى ألمانيا فلا يمكن الدخول إلى معظم المتاجر والمرافق الترفيهية في ألمانيا إلا في حال تلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بكورونا.

ويأتي ارتفاع الإصابات القياسي في ألمانيا مع انتشار المتحورة أوميكرون التي تمثل أكثر من 70 % من الإصابات الجديدة.

عقوبات مشددة ضد مزوري شهادات لقاح كورونا فى ألمانيا

وفى سياق متصل، أظهرت تقارير إعلامية محلية عن انتشار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزورة، في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين، إذ اعتقلت الشرطة الألمانية رجلا يشتبه في تزويره مئات الشهادات الخاصة بتلقي لقاح لفيروس كورونا، وجرى العثور على حوالي 400 شهادة تطعيم مزورة وآلاف من ملصقات اللقاح بحوزة الرجل في مدينة نورمبرغ.