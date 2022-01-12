ألمانيا تسجل قفزة في إصابات كورونا رغم تطعيم 70% من السكان

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الأربعاء، تسجيل ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت نحو 80430 إصابة، بالإضافة إلى 385 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لإحصاءات المركز، فإن إجمال إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء، ارتفع إلى أكثر من 7.6 ملايين إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات نحو 114735 حالة حتى الآن.

ووفقا لأحدث البيانات معهد روبرت كوخ، فقد حصل نحو 75% من السكان في ألمانيا، على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا.

عقوبات مشددة ضد مزوري شهادات لقاح كورونا في ألمانيا

وفي سياق متصل، فقد أظهرت تقارير إعلامية ألمانية، انتشار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزوّرة في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين.

واعتقلت الشرطة الألمانية رجلا يشتبه في تزويره مئات الشهادات الخاصة بتلقي لقاح لفيروس كورونا، وتم العثور على نحو 400 شهادة تطعيم مزورة وآلاف من ملصقات اللقاح بحوزة الرجل في مدينة نورمبرغ.

فيما أعلن الادعاء العام في نوفمبر الماضي، أن هناك مؤسسات تحاول الحصول على شهادة تطعيم رقمية عبر شهادات ورقية مزورة من هذا الرجل.

وبموجب القواعد التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية في ألمانيا فلا يمكن الدخول إلى معظم المتاجر والمرافق الترفيهية، إلا في حال تلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بكورونا.

«أوميكرون» يمكن أن يصيب أكثر من نصف الأوروبيين

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الانتشار المستمر لـ«أوميكرون» في جميع أنحاء أوروبا، يطرح «قدرا هائلا من عدم اليقين» بشأن الوباء.

واستمرت التحذيرات من منظمة الصحة العالمية ومسئولى الطوارئ ، مع تسجيل 7 ملايين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوروبا، في الأسبوع الأول من عام 2022، محذرة من أن «أوميكرون» يمكن أن يصيب أكثر من نصف الأوروبيين خلال الشهرين المقبلين.