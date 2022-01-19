وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يبحثان المشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

واسعرض وزير التنمية المحلية مع اللواء عادل الغضبان، في بيان صحفي، عدداً من المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة، خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

كما تم متابعة خطة تطوير وتوسعة المحاور والطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة، بما يساهم في تيسير الحركة المرورية والقضاء عَلِي التكدس المروري وتسهيل حركة سير المواطنين بمختلف الأحياء وخدمة عملية الاستثمار والتنمية الجارية عَلِي أرض بورسعيد.

خطة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية استمرار متابعة كافة مشروعات الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالأحياء، ورفع كفاءة الشوارع والتوسعات الجديدة للأرصفة، وتجميل وإنارة الشوارع والميادين، بما يساهم في إبراز المظهر الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة، مشيراً إلى أهمية تذليل أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لعملية التطوير، لافتاً الي عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى بورسعيد .

استعراض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

كما شهد اللقاء متابعة بعض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية في عدد من الأحياء بالمحافظة، بما يساهم في استيعاب المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة والقضاء عَلِي مشكلات الصرف الصحي.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتعاون الجاري بين المحافظة وشركة «ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات»، فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركة، بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضارى الجيد.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لجعل المحافظة أكثر جذباً للاستثمار وزيادة المصانع الجديدة في كافة المجالات بالمناطق الصناعية لزيادة فرص العمل .

وعرض اللواء عادل الغضبان، جهود المحافظة فيما يخص ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن بورسعيد من المحافظات الواعدة التي تتمتع بمقومات كبيرة وتعمل الدولة حالياً عَلِي الاستغلال الأمثل لموقعها المتميز وإقامة مشروعات عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد، بما يساهم في عملية التنمية المستدامة.

وشدد «شعراوي» على ضرورة الاستمرار في تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين لدفع وزيادة المشروعات بالمحافظة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وإنشاء مجمعات صناعية وكيانات اقتصادية كبري توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وأشار محافظ بورسعيد إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً في دعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وحول موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تشهده مختلف المحافظات، وناقش «شعراوي» و«الغضبان» استعدادات محافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس السيء، ووجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر، مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.